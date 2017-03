Phá trường gà trong vườn cà phê

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 12 giờ cùng ngày, công an huyện bất ngờ ập vào vườn cà phê tại ấp 9, xã Nhân Nghĩa bắt gọn Quang cùng sáu đàn em đang tổ chức cho nhiều con bạc sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền. Khi công an có mặt, hàng chục con bạc bỏ chạy tán loạn. Tại đây công an thu giữ một ô tô, 45 xe máy, ba con gà chọi cùng hàng chục triệu đồng.

Được biết vào năm 2010 Quang từng bị công an bắt về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền. Vừa ra tù, Quang tiếp tục tái phạm.

DUY ĐÔNG