Phá vụ bắt cóc trẻ em tống tiền để cưới vợ

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận trưa 18-11, khi cháu TLH (học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Trãi, Hà Đông) đi học về, Thắng và Ngọc đón cháu lên xe máy và đưa đến nhà nghỉ Hoàng Long (Cao Thắng, Lương Sơn, Hòa Bình) giam giữ. Sau đó, hai đối tượng dùng điện thoại di động liên tục nhắn tin cho mẹ cháu H. là chị NTTH (ngụ phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) yêu cầu phải nộp 200 triệu đồng, nếu không sẽ sát hại cháu H.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, Thắng và chị NTTH là người quen cũ, cùng làm việc ở khách sạn Cầu Am (quận Hà Đông). Thấy gia đình chị H. khá giả, có con trai nhỏ nên Thắng nảy sinh ý đồ xấu. Cách đây hai tuần, do cần tiền cưới vợ, Thắng lên kế hoạch bắt cóc cháu H. để tống tiền và rủ Ngọc cùng tham gia. Tối 18-11, lực lượng công an đã giải cứu cháu H. thành công.

TRỌNG PHÚ - N.DÂN