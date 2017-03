Phá vụ trộm 247 cây vàng tại nhà “đại gia” cao su

Ngày 14-5, nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Bình Thuận cho biết hai trong sáu nghi can thực hiện vụ trộm 247 lượng vàng SJC tại nhà ông Bùi Ngọc Quan, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Cao su Bình Thuận (Đức Linh, Bình Thuận), đã bị bắt giữ. Từ một vụ đánh bạc đang được điều tra, PC45 Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã lần ra các nghi can tham gia vụ trộm “khủng” này.

Vụ trộm bí ẩn

Được biết hai nghi can nói trên là Trần Thị Huệ (36 tuổi, ngụ Túc Trưng, Định Quán) và Nguyễn Hoàng Thịnh (28 tuổi, ngụ Phú Cường, Định Quán). Qua vận động, mẹ ruột của Huệ từ Khánh Hòa đã về Bình Thuận giao nộp cho cơ quan điều tra 15 lượng vàng SJC do Huệ nhờ giữ giúp. Khám xét nhà của Thịnh, cơ quan điều tra thu giữ thêm 11 lượng vàng SJC và hơn 50 triệu đồng. Toàn bộ 26 lượng vàng SJC vừa thu giữ qua đối chiếu đều trùng khớp mã số, xuất xứ với số vàng bị mất tại nhà ông Quan.

Căn nhà của ông Quan, nơi bị trộm đột nhập và két sắt chứa vàng bị cạy lấy đi 247 lượng vàng. Ảnh: PN

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trưa 7-2, tại nhà riêng ông Bùi Ngọc Quan ở thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh xảy ra vụ mất trộm. Vợ chồng ông Quan có hai người con, họ đều ra ở riêng. Hôm đó, ông Quan đi dự một cuộc họp ở công ty không kịp về nhà, còn vợ ông đang chữa bệnh ở TP.HCM. Có thể nắm được điều này, thủ phạm đã cạy cửa đột nhập, phá két sắt lấy đi 247 lượng vàng SJC và 20 triệu đồng. Điều khó hiểu là còn hơn 18 lượng vàng là đồ trang sức như nhẫn, dây chuyền, bông tai… trong két sắt nhưng kẻ trộm “chê” không lấy dù cửa đã mở toang. Chưa kể, trong nhà ông Quan có nuôi hai chó berger dữ dằn, ít người dám đến gần và mỗi khi đi vắng ông đều mở xích thả chó ra giữ nhà. Khi cơ quan điều tra đến khám nghiệm hiện trường, cả hai con chó đều khỏe mạnh chứ không bị đánh bả hoặc thuốc mê như nhận định ban đầu.. Ngoài ra, toàn bộ dụng cụ dùng để phá cửa, két sắt như xà beng, dao… được xác định là những vật dụng của chủ nhà.

Truy bắt các nghi can bỏ trốn

Việc gia đình ông Quan khai báo mất gần 250 lượng vàng khiến không ít người hoài nghi. Dưới mắt hàng xóm, ông sống rất tiết kiệm, hầu như ít sắm sửa, tiêu xài, còn vợ ông là giáo viên về hưu. Tuy nhiên, qua xác minh của công an, gia đình ông Quan là một trong những người trồng cao su đầu tiên ở Đức Linh và ông đang sở hữu hàng chục hecta cao su đang thu hoạch. Bản thân ông Quan từng có thời gian làm phó giám đốc rồi giám đốc Công ty Cao su Bình Thuận trong giai đoạn công ty ăn nên làm ra. Sau khi công ty chuyển sang công ty TNHH trực thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, ông Quan nhậm chức chủ tịch hội đồng thành viên.

Sau khi khởi tố vụ án, PC45 Công an tỉnh Bình Thuận đã lập ban chuyên án và cử hai điều tra viên nhiều kinh nghiệm cùng một phó phòng PC45 “cắm chốt” tại Đức Linh để làm rõ vụ án. Qua nguồn tin trinh sát, khi xảy ra vụ trộm, Trần Thị Huệ có mặt tại Võ Xu hơn ba tháng qua với những biểu hiện khả nghi. Huệ đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra. Do hai huyện Định Quán và Đức Linh giáp ranh nên các trinh sát phải phân công nhiều chốt chặn để theo dõi biến động của các nghi can. Ngày 12-5, công an tạm giữ Huệ để truy xét một vụ đánh bạc trước đó. Từ đây, Huệ khai ra manh mối vụ trộm vàng tại nhà ông Quan.

Hiện cơ quan điều tra đã xác định danh tính bốn nghi can khác tham gia trong vụ trộm 247 lượng vàng. Trong đó có một phụ nữ ngụ Bình Thuận từng có tiền án trộm cắp tài sản. Khi hay tin Huệ và Thịnh bị bắt, trưa 14-5, một số nghi can khóa cửa nhà, bỏ trốn khỏi địa phương.

PC45 Công an tỉnh Bình Thuận thông qua báo Pháp Luật TP.HCM kêu gọi các nghi can còn lại ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

PHƯƠNG NAM