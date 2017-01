Phải chặn việc ném đá du khách trên kênh Nhiêu Lộc

• Ông LƯU TRUNG HÒA, Phó Chủ tịch UBND quận 1: Việc ném đá vào thuyền đang chở du khách diễn ra ở khu vực cầu Bông. Trước đây, trên địa bàn quận 1 cũng có tình trạng ném đá vào thuyền du lịch nhưng chỉ là do một số trẻ em hiếu động nghịch ngợm, đơn vị chức năng cũng đã nhắc nhở và không còn tái phạm. Từ sự việc này, quận 1 đã chỉ đạo cho các phường và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát khu vực xung quanh. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân xung quanh có ý thức hơn. Ngoài ra, quận 1 cũng đã làm việc với Sở Du lịch về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cả khu vực trên bờ để hoạt động du lịch trên tuyến kênh này diễn ra an toàn, hiệu quả. • Ông TRẦN THANH BÌNH, Phó Chủ tịch UBND quận 3: Tình trạng câu cá ở kênh Nhiêu Lộc là một vấn nạn không chỉ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến an ninh du lịch trên tuyến kênh này. Quận 3 cũng đã chỉ đạo bảy phường thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp xâm hại mảng xanh và những hoạt động du lịch trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Việc ném đá lên thuyền du lịch là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải xử lý nghiêm. Về việc xử lý nạn câu cá, hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể để xử lý. Tuy nhiên, chúng tôi kiến nghị HĐND trong thẩm quyền của mình có thể ban hành nghị quyết để kiên quyết dẹp hẳn tình trạng này. • Ông NGUYỄN VĂN QUÝ, Chánh Văn phòng UBND quận Bình Thạnh: Quận Bình Thạnh cũng đã nhận được văn bản chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến. Quận cũng đang cho xác minh lại, nếu phát hiện có vi phạm thì sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vi phạm. Ngoài ra, giải pháp tới đây chủ yếu là tăng cường tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức trong việc bảo đảm an ninh trật tự cho hoạt động du lịch ở trên tuyến kênh này. • Ông NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận: Chúng tôi đã nắm được thông tin này và đây là một sự việc rất đáng tiếc. Quận cũng đã chỉ đạo UBND các phường cũng như công an phường phối hợp kiểm tra, giám sát để không xảy ra những sự việc tương tự. VIỆT HOA ghi ____________________________ Nghị định số 167/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội… quy định: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi “ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, đồ vật, tài sản của người khác”. Nếu ném đá mà gây thương tích cho người khác thì còn có thể bị xử lý hình sự.