Phải khẩn trương khắc phục hậu quả bão lụt

Phú Yên: Chờ hàng cứu trợ ở bến đò Quảng Đức Tính đến 17 giờ ngày 7-11, huyện Tuy An, Phú Yên đã có 26 người chết và mất tích. Có 738 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Ước tính tổng thiệt hại lên đến 460 tỷ đồng. Riêng ở làng Quảng Đức có bốn người chết. Cây cầu nối liền hai thôn Quảng Đức và Hòa Hậu đã bị lũ cuốn trôi. Gần 1.000 người dân hai thôn Quảng Đức và Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên mấy ngày nay lót dạ bằng những gói mì tôm. Bởi gạo bị cuốn trôi, chất đốt bị ướt và nước sạch không có. LÊ PHI Hàng ngàn người chen chúc nhau ở bến đò Quảng Đức chờ hàng cứu trợ. Cụ bà Lương Thị Nở, 80 tuổi, chống gậy đến bến đò Quảng Đức từ sáng sớm. Trưa hôm qua, cụ phải ăn gói mì tôm sống cầm cự với cơn đói. Ngôi nhà của cụ Nở đã bị lũ cuốn sập hoàn toàn.