Phải xóa nỗi ám ảnh cướp giật - Bài 1: Ở đâu cũng bất an

Tối 19-10, hai tên cướp bị người dân truy đuổi đã lạc tay lái tông vỡ cửa kính của một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM). Trước đó, hai tên cướp tuổi còn rất trẻ đã giật giỏ xách của một đôi vợ chồng chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Quá. Khi nạn nhân tri hô và đuổi theo, chúng tháo chạy được một đoạn thì lạc tay lái rồi lao lên vỉa hè, tông thẳng vào vách tường của cơ sở thiết bị phòng cháy chữa cháy Minh Tâm rồi vùng dậy tháo chạy. Lực lượng bảo vệ dân phố cùng người dân bắt được một tên giải giao cho công an. Chị Ngô Thị Mỹ Duyên tại phòng cấp cứu BV 115. Ảnh: XUÂN NGỌC Chiều 17-10, trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh (quận Tân Phú), chị Ngô Thị Mỹ Duyên, sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP.HCM, tấp vào lề đường gọi điện thoại và bị hai đối tượng điều khiển đi xe máy giật phăng chiếc điện thoại bỏ chạy. Chưa hết, chúng còn quay lại cười trêu chọc. Chị Duyên vừa tri hô vừa chạy đuổi theo. Hai tên cướp hãm tốc độ rồi chờ chị chạy đến, đạp thẳng vào thân xe khiến chị lao vào đuôi taxi phía trước. Chị bị gãy xương đùi trái, tay trái, gãy xương chậu và chấn thương trong vùng bụng. Ông Ngô Phi Công (bố chị Duyên) bức xúc: “Cướp giật càng lúc càng lộng hành, hoạt động ráo riết nhưng lực lượng công an phải mạnh hơn chúng. Trấn áp chúng để dân yên tâm, đỡ bất an mỗi khi ra đường”.