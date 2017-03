Phải xử nghiêm cán bộ kiểm dịch “làm luật”

Phê bình các biểu hiện buông lỏng trách nhiệm của cán bộ thú y cơ sở, hôm qua (20-7), tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nói: “Lực lượng kiểm dịch có mà như không có. Báo chí nêu cán bộ thú y tại TP.HCM kiểm tra lò mổ thì đưa dấu cho chủ lò mổ đóng. Trách nhiệm thực thi công vụ như vậy thì thà không có còn hơn, Chính phủ đỡ phải tốn tiền trả lương!”. Ông cũng cảnh báo hiện tượng “làm luật” trong lĩnh vực kiểm dịch các mặt hàng nông lâm thủy sản. Trên đường đi, mỗi mặt hàng phải qua nhiều trạm, chốt kiểm tra. Để cán bộ các trạm, chốt này thực hiện đúng trách nhiệm, không buông lỏng nhiệm vụ hoặc nhũng nhiễu, các đơn vị của Bộ cần nhanh chóng góp ý xây dựng quy chế giám sát. “Quy định phải có cơ chế khuyến khích người làm tốt, xử lý nghiêm người làm sai” - ông Phát yêu cầu.

Liên quan đến vụ “một quả trứng chịu năm lần phí kiểm dịch”, tại cuộc họp, ông Đàm Xuân Thành (Phó Cục trưởng Cục Thú y) cho biết: Qua kiểm tra báo cáo của các đoàn kiểm tra và các tỉnh, thành, việc thu phí kiểm dịch được thực hiện đúng quy định và chỉ thu một lần. Tuy nhiên, việc kiểm dịch đối với các lò mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ hiện rất lỏng lẻo, đặc biệt là tại địa bàn Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Hồng.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản, tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay khá cao, tập trung chủ yếu ở các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ. Trong sáu tháng đầu năm 2012, đoàn công tác của Bộ đã đi kiểm tra ở 18 tỉnh, kết quả cho thấy có 66/322 cơ sở vi phạm (chiếm 20%). Thống kê tại 40 tỉnh, thành toàn quốc có gần 2.000/6.892 cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm. Tỉ lệ các cơ sở loại C (loại thấp trong tiêu chí đánh giá vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất sản phẩm nông nghiệp) còn khá cao; trong đó, giết mổ gia súc gia cầm chiếm 53%, sản xuất nông sản chiếm 51%, vật tư nông nghiệp chiếm 20%...

TRỌNG PHÚ