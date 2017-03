Phạm nhân chuyển giới, giam phòng nào?

Báo cáo với đoàn công tác, ban giám thị trại tạm giam Chí Hòa cho biết một trong những khó khăn là việc người bị kết án tử hình chưa được thi hành án tăng cao, trại phải mở thêm một số buồng giam mới. Hiện trại tạm giam đang xuống cấp, dù đã khắc phục nhưng chưa giảm hết mùi hôi và môi trường ô nhiễm.



Bên cạnh đó, trại tạm giam còn gặp trường hợp lúng túng là tiếp nhận hai bị can trong vụ án trộm cắp tài sản. Theo giấy tờ tùy thân và quyết định tố tụng, cả hai đều có giới tính nam. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì một bị can đã phẫu thuật chuyển đổi hoàn toàn bộ phận sinh dục và thể trạng người thành nữ, do đó gây khó khăn trong việc bố trí giam giữ.





Theo NGỌC KHẢI (TT)