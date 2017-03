Phản đối các cây xăng trong khu dân cư

Theo H.X.H (TNO)



Trước đó, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại 475 Phan Châu Trinh (Tam Kỳ) của Công ty CP xuất nhập khẩu Quảng Nam cũng bị người dân phản ứng mạnh.Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC66) Công an tỉnh đã kiểm tra và phát hiện cửa hàng này vi phạm nghiêm trọng về khoảng cách an toàn từ cột bơm, cụm bể đến ranh giới công trình xây dựng ngoài cửa hàng; bể chứa xăng dầu lắp đặt ngầm không đảm bảo an toàn; van thở của bể chứa xăng dầu chưa lắp đặt thiết bị ngăn tia lửa…Tuy nhiên, Sở Công thương đã đề nghị UBND tỉnh cho phép cửa hàng được gia hạn kinh doanh thêm 2 năm (đến ngày 31.7.2014), vì thế vấp phải sự phản đối của PC66.Kết quả kiểm tra của PC66 cho thấy trên địa bàn Quảng Nam hiện tồn tại rất nhiều cây xăng hoạt động đã 15-30 năm, không còn đảm bảo an toàn về PCCC và đa số nằm ngay trong khu dân cư.