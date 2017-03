Phạt 1,2 tỉ đồng vi phạm về văn hóa, du lịch

Trong đó, qua kiểm tra 14 quán bar, 188 quán karaoke, Thanh tra Sở VH-TT-DL đã ra quyết định xử phạt 33 cơ sở tổng cộng gần 190 triệu đồng (gấp 5 lần so với năm 2011) do vi phạm vượt quá số phòng, “đèn mờ”, mất an ninh trật tự, gây ồn… 13 cơ sở massage cũng bị phạt gần 67 triệu đồng.

Hiện tượng sai phạm mới nổi lên trong năm 2012 là các quán bar, karaoke, cà phê “tra tấn” người dân bằng tiếng nhạc mở với công suất lớn, Thanh tra Sở VH-TT-DL đã lập biên bản xử phạt các quán karaoke Dân Ca New (31 Nguyễn Tri Phương) 3,5 triệu đồng, Ánh Linh (249 Ngô Quyền) 17,5 triệu đồng, Việt K (277 Nguyễn Văn Linh) 5 triệu đồng do vi phạm độ ồn vượt quá quy chuẩn, buộc tạm ngưng hoạt động, khắc phục mới cho phép tiếp tục kinh doanh.

Ngoài ra, Thanh tra Sở còn yêu cầu chủ quán karaoke San Hô Đỏ (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) gia cố máy móc, làm giảm tối đa độ ồn phát ra ngoài gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Đội kiểm tra liên ngành TP.Đà Nẵng cho biết bên cạnh xử phạt 59 quán cà phê nhạc “khủng” với số tiền 160 triệu đồng thì cũng đã rút giấy phép kinh doanh cà phê Hồng Ân 201 Phan Đăng Lưu do độ ồn vượt quy chuẩn, phạt bar Seventeen Saloon 15 triệu đồng do tổ chức nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn trái phép, kiến nghị rút giấy phép cà phê New Hồng Ân 210 Phan Đăng Lưu, bar Sao Đêm 247 Nguyễn Tất Thành, karaoke Song Trang Q.Ngũ Hành Sơn, đình chỉ 6 quán karaoke “chui” khác.

Ở lĩnh vực quảng cáo, Thanh tra Sở cùng Trung tâm quản lý quảng cáo xử phạt hơn 584 triệu đồng với 134 trường hợp quảng cáo trái phép, quá thời hạn, buộc tháo dỡ gần 1.200 bảng quảng cáo, đề xuất nhà mạng cắt thuê bao 113 số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép, thưởng 4,6 triệu đồng cho 23 người tố giác, bắt quả tang những trường hợp lén dán rao vặt.

21 đơn vị lắp biển hiệu quảng cáo trái phép, biển hiệu bằng chữ nước ngoài cũng bị phạt 104 triệu đồng.

Ở hai dịp lễ hội Pháo hoa, Dù bay quốc tế và kiểm tra đột xuất, Thanh tra Sở VHTTDL đã phát hiện, xử phạt 47 khách sạn, 5 công ty lữ hành “chặt chém”, kinh doanh sai nội dung, mập mờ giá cả với số tiền gần 210 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo Thanh tra Sở VH-TT-DL, xử phạt là vậy nhưng khi các tổ chức, cá nhân chây ì chấp hành xử phạt thì việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế rất phức tạp do thiếu kinh phí và lực lượng.

Theo Nguyễn Tú (TNO)