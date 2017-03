Phạt 15 triệu đồng sinh viên mở cửa thoát hiểm máy bay

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đức Duy do Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải ký ban hành hôm 10/11. Theo đó, hành khách Duy sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Tài nguyên Môi trường bị xử phạt 15 triệu đồng; khung phạt theo quy định với hành vi này là 10-20 triệu đồng.







Vị trí ngồi tại cửa thoát hiểm. Vị trí ngồi tại cửa thoát hiểm.

Ảnh minh họa: VNA

Theo Hồng Anh ( VNE)



Theo hồ sơ, Duy khai báo, do lần đầu đi máy bay nên chưa có kinh nghiệm. Bên cạnh đó, vì không để ý bảng hướng dẫn nên Duy nhầm là cửa sổ nên kéo khóa chốt, ấn nút mở khiến phao cứu sinh nối từ thân máy bay xuống mặt đất mở tung. Mục đích mở cửa của Duy là để ngắm cảnh cho dễ chứ không xuất phát từ việc gây hại hoặc ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay.Tuy nhiên, việc làm này lại khiến chuyến bay VN1162 từ TP HCM đi Hà Nội bị hoãn hơn 2 giờ. Phía Vietnam Airlines bị thiệt hại do phải đổi chuyến bay khác và sửa chữa, hỗ trợ hành khách đổi chuyến... lên tới cả trăm triệu đồng.Trao đổi với PV một lãnh đạo hàng không khẳng định cửa thoát hiểm trên máy bay không dễ mở. Ngoài việc kéo cần chốt, bấm nút, đòi hỏi người mở phải có sức khỏe và cần một lực nhất định. Trong khi, tất cả các hành khách khi bị bắt lỗi mở cửa đều có cùng một lời khai: Thấy nút 'open' tưởng là cửa sổ nên bấm.