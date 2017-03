Phạt bốn người giả danh nhà báo nhận tiền DN

Nguyễn Hồng Được, Nguyễn Văn Hồng và Trần Công Trưởng vì có hành vi mạo danh nhà báo nhằm trục lợi, thu hồi số tiền 12 triệu đồng trả lại cho bà Trần Thị Kim Ngân (Giám đốc Công ty Trần Kim Ngân Khánh).

Trước đó, ngày 15-7, Định, Hồng và Trưởng đi ô tô đến Bến xe khách Châu Thành “tác nghiệp”. Sau khi quay phim khu vực bến xe, ba người yêu cầu chủ bến xe là bà Ngân đưa 12 triệu đồng. Khi cả ba vừa nhận tiền thì công an ập vào bắt quả tang. Khi công an yêu cầu xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy tờ có liên quan thì những người này cho biết quay phim theo hợp đồng giữa Công ty Truyền thông TC với doanh nghiệp Kim Ngân.

Công an lập biên bản bốn “nhà báo” nhận tiền của bà Ngân. Ảnh: HA

Theo bà Ngân, đầu tháng 7-2011, bà liên tục nhận được điện thoại của một người tự xưng là Lê Tuấn, công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, nói sẽ cử người đến bến xe quay phim, phản ánh tình trạng khó khăn do xe “dù” hoành hành. Tuấn đề nghị bà Ngân trả “thù lao” 38 triệu đồng để phát sóng truyền hình “giúp doanh nghiệp”. Sau đó, “nhà báo” Lê Tuấn gọi điện thoại lại bảo do bận công tác ở Hà Nội nên sẽ cử ba người ở chi nhánh TP.HCM lên Tây Ninh làm việc. Sau khi xác minh, Công an huyện Châu Thành xác định được người xưng “nhà báo Lê Tuấn” là Nguyễn Hồng Được.

HIỀN NHI