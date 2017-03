Phạt hai xe đông lạnh vận chuyển sản phẩm động vật dư số lượng

(PL)- Ngày 28-2, Chi cục Thú y TP.HCM cho biết trong tháng 2-2011, đã liên tiếp ra quyết định xử phạt hai xe đông lạnh của Hệ thống siêu thị Big C và Công ty TNHH-TM Khatoco (chuyên sản phẩm dệt may; sản phẩm đà điểu; cá sấu…) có hành vi vi phạm vận chuyển kinh doanh sản phẩm động vật dư số lượng và chủng loại ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch.

Ngày 26-2, xe đông lạnh của Khatoco (biển số 79D-0096) do tài xế Nguyễn Đức Long điều khiển từ Khánh Hòa vào TP.HCM chở dư 72 quả trứng đà điểu thương phẩm (mỗi trứng có trọng lượng 1 kg). Trước đó, ngày 16-2, chiếc xe đông lạnh của Big C (biển số 57M-0688) do tài xế Nguyễn Văn Hưỡng điều khiển cũng chở dư ra 62 kg sản phẩm heo, bò, gà, vịt đã đóng gói không có giấy kiểm dịch...

Chi cục Thú y TP.HCM cũng đang thụ lý hồ sơ vụ xe khách Trần Hòa (biển số 92K-7009) chở 226 con heo sữa và 800 kg heo thịt chưa qua kiểm dịch từ Quảng Ngãi vào TP.HCM.

Chủ xe khai nhận khi đến Biên Hòa (Đồng Nai) đã chuyển xuống 20 thùng với số lượng khoảng 229 con heo sữa. Số còn lại dự định giao cho ba chủ hàng tại tỉnh Bình Dương và TP.HCM đưa đi tiêu thụ.

