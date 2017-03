Phát hiện 4 đối tượng dùng bằng giả trong thi lái xe

Các đối tượng trên gồm Nguyễn Vĩnh Khiêm (sinh năm 1979, ngụ xã Thanh Phú, Bến Lức (Long An); Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1965, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An) cùng sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở không do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An cấp.



Huỳnh Văn Để (sinh năm 1966, ngụ xã Mỹ Phú, Thủ Thừa, Long An) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 1988, ngụ xã An Ninh Đông, Đức Hòa, Long An) do sử dụng hồ sơ giấy phép lái xe không có trong hồ sơ quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An và Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.



Hiện Sở Giao thông vận tải Long An xử lý bằng cách không cho Nguyễn Vĩnh Khiêm và Nguyễn Văn Nhân học tiếp khóa đào tạo nâng hạng D, E tại trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Long An.



Riêng Huỳnh Văn Để và Đặng Trọng Nhân, Sở Giao thông vận tải Long An ra Quyết định thu hồi hồ sơ giấy phép lái xe theo khoản 9 Điều 49 Thông tư số 46 của Bộ Giao thông vận tải quy định về “Đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ”; đồng thời cấm Huỳnh Văn Để và Đặng Trọng Nhân thi mới giấy phép lái xe trong vòng 5 năm.



Cũng theo ông Lưu Đình Khẩn, thời gian gần đây, tình trạng xảy ra tai nạn giao thông trên cả nước gia tăng, nguyên nhân có một phần do đạo đức của người lái xe chưa được xem trọng.



Việc thu hồi và cấm không cho các đối tượng trên thi nhằm mục đích răn đe, giáo dục cho giới tài xế nâng cao ý thức, đạo đức khi tham gia giao thông hơn.





Theo Thanh Bình (TTXVN)