Phát hiện 560 con gà chưa kiểm dịch

Cụ thể xe máy 60F2-3416 do ông Nguyễn Văn Thu (ngụ Tân An, Long An) điều khiển vận chuyển 60 con gà thịt không rõ nguồn gốc. Theo lời ông Thu, số gà trên mua từ Châu Thành, Long An, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Ngoài ra, xe máy 63F6-3495 do ông Lưu Minh Tuấn (ngụ Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo, Tiền Giang) điều khiển vận chuyển 500 con gà ác thịt không rõ nguồn gốc. Theo lời ông Tuấn, số gà trên mua gom từ nhiều hộ dân ở xã Đạo Thạnh (Mỹ Tho, Tiền Giang) không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Tổ công tác lập hồ sơ vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ các lô hàng không rõ nguồn gốc trên.

T.NHÂN