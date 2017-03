Phát hiện 8 xe máy bị trộm trong nhà... công an

Ngày 25/1, thượng tá Nguyễn Văn Phạm – Chánh Văn phòng Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” tại xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa.

Theo hồ sơ, ngày 4/1, Công an huyện Đức Hòa kiểm tra đột xuất nhà bà Lê Thị Chiêm và nhà để xe của gia đình ông Nguyễn Tấn Vũ (cùng ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hoà) phát hiện 8 xe gắn máy không có giấy tờ.

Qua xác minh, đây là 8 chiếc xe bị ăn trộm ở các địa phương khác rồi đem về đây cất giấu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Nguyễn Tấn Vũ là công an đang công tác tại Công an huyện Đức Hoà. Hiện cơ quan tố tụng chưa khởi tố bị can.

(Theo Dân Việt)