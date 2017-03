Phát hiện ba người tàng trữ súng đạn

Trước đó, rạng sáng 27-11, tổ tuần tra do Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng PC64B thấy ba thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Các ba khai tên là Đào Huy Hoàng, Nguyễn Văn Hữu và Lại Minh Hoàng, đều cùng ngụ huyện Hóc Môn. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong người Hoàng có một khẩu súng tự chế, tám viên đạn và một con dao.

Ngày 30-11, Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố bị can Nguyễn Văn Lợi về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng qua biên giới.

Tối 27-11, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh phát hiện Lợi cất giữ một khẩu súng K59 cùng một hộp tiếp đạn với 20 viên đạn, hai vỏ đạn, một đầu đạn.

Lợi khai nhận làm nghề mua bán gỗ, qua Poipet (Campuchia) để mua gỗ đem về Việt Nam. Tại đây, Lợi gặp một người đàn ông ở Campuchia gợi ý bán cho Lợi súng đạn để phòng thân. Khi Lợi về đến khu vực biên giới Mộc Bài thì bị bắt.

T.KHUÊ - KHÁNH THỤC