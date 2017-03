Phát hiện công nghệ làm mật heo thành mật gấu

Ngày 15-9, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an TP Hà Nội đã triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển xương động vật hoang dã liên tỉnh có giá trị lên tới nhiều tỉ đồng trên địa bàn Hà Nội. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã khám xét nhà riêng và kho hàng của ông “trùm” Nguyễn Thế Giới trên đường Trương Định, quận Hoàng Mai và thu giữ 10 bộ xương hổ, báo, hàng trăm túi mật động vật, hàng ngàn kí xương động vật hoang dã các loại, một lượng lớn cao động vật thành phẩm…

Lộ mặt ông “trùm”

Đầu tháng 6-2010, các trinh sát thuộc Đội 3.1 Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) nhận được thông tin trên địa bàn Hà Nội có một điểm chuyên buôn bán xương, cao hổ cùng các loại sản phẩm từ động vật hoang dã như mật gấu, xương bò tót, cao hổ, mật động vật quý hiếm cho các đại gia. Tổ trinh sát xác định đường dây này do vợ chồng Giới làm chủ. Sau ba tháng điều tra, nắm phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây này, các chiến sĩ đã “cất vó”.

Ngày 15-9, các mũi trinh sát đồng loạt xuất quân bắt giữ những người liên quan đến đường dây này. Lúc 15 giờ, tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội, tổ công tác bắt quả tang Trần Văn Như và Nguyễn Văn Sỹ đang vận chuyển một bộ xương hổ nặng 18 kg và gần 200 triệu đồng trên một chiếc ôtô bảy chỗ. 1 tiếng sau, công an bắt tiếp Phan Lạc Hà và Bạch Trọng Quyền khi hai người này vận chuyển 11 kg xương sơn dương trên chiếc xe ôtô bốn chỗ tại đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, tại ngã tư Vọng, Đại La, công an bắt tiếp Ngô Xuân Hùng đang vận chuyển một bộ xương hổ, hai xương đầu hổ và hai đôi ngà voi. Tiếp đến, ngay trong đêm, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở và kho chứa hàng của hai vợ chồng Giới.

Công an khám xét nhà Nguyễn Thế Giới, phát hiện hàng chục tiêu bản đầu động vật như hươu, nai các loại…

Công nghệ làm mật giả

Đến rạng sáng ngày 16-9, việc khám xét các tụ điểm nằm trong đường dây buôn bán, vận chuyển xương động vật hoang dã của lực lượng chức năng tạm kết thúc. Bước đầu, công an phát hiện những người này sử dụng công nghệ làm giả mật gấu, mật hổ rất tinh vi, nấu cao hổ mất vệ sinh để bán ra thị trường.

Tại nhà riêng của Giới, công an phát hiện xưởng chế biến cao hổ, nấu mật động vật quy mô lớn được đặt trong một căn phòng rộng khoảng 20 m2 trên tầng bốn. Tại đây có trên 100 túi mật to, nhỏ vừa được chế biến xong, đang trong giai đoạn hấp, sấy thủ công trên lò sấy điện. Cạnh đó là hai bình gas được dẫn trực tiếp tới ba bếp nấu mật động vật cỡ lớn. Ngoài các túi mật đang sấy khô, công an còn phát hiện hàng chục túi mật động vật rải la liệt khắp nền nhà, trong đó nhiều túi mật còn tươi máu hồng.

Qua quan sát xưởng chế tác mật động vật, bước đầu phát hiện một công nghệ làm giả mật các loại động vật quý hiếm rất tinh vi: Sau khi thu mua những túi mật heo, mật trâu, mật bò, những người làm mật giả hút hết mật gốc ra, giữ lại phần túi mật. Sau đó, những người làm mật giả trộn nhiều loại hỗn hợp, bột kết dính, màu… để chế ra nhiều loại mật động vật hoang dã rồi đặt tên theo nhu cầu của khách hàng. Vợ chồng Giới còn có bí quyết tạo mùi đặc trưng cho loại mật khách cần nên khách hàng có tinh tường đến đâu cũng khó có thể phát hiện là hàng giả. Sau khi nấu mật xong, đôi vợ chồng này sẽ bơm những loại mật vừa chế biến vào các túi mật động vật đã được hút ra trước đó, đem sấy khô và bảo quản.

Theo vợ chồng Giới, các túi mật trên hầu hết được bán cho các cửa hàng thuốc Đông y tại khu vực phố cổ Hà Nội. Quá trình khám xét tại đây, lực lượng công an cũng phát hiện ra hàng chục tiêu bản đầu động vật như hươu, nai các loại.

Tiếp tục khám xét kho chứa hàng của Giới tại phố Đại La, tổ công tác còn phát hiện bảy bao tải chứa xương hổ, báo, hàng chục kg xương động vật hoang dã các loại, một lượng lớn sừng hươu nai, mật động vật… Đáng chú ý, tại một căn phòng ở tầng ba, công an còn thu được hàng trăm xương bánh chè hổ, báo - bộ phận mà theo giới chuyên môn cho rằng là thành phần quan trọng nhất quyết định trong việc nấu cao hổ và nhiều giấy tờ, sổ sách ghi chép quá trình mua bán các sản phẩm động vật hoang dã của cặp vợ chồng này.

THANH TÚ