Phát hiện đoàn xe chở 20 tấn chất thải chưa qua xử lý

Theo các tài xế, họ chở chất thải chưa qua xử lý tại một công ty sản xuất sắt thép trong KCN Sóng Thần 2 (huyện Dĩ An). Tại hiện trường, nước thải màu đen rò rỉ từ các xe, bốc mùi hôi thối. Người dân sống quanh đó cho biết tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài. PC49 đã lập biên bản vụ việc, lấy mẫu giám định để có kết luận xử lý.

Trước đó, PC49 cũng đã kiểm tra bất ngờ Công ty TNHH Việt Thịnh chuyên sản xuất khuôn mẫu và ép mẫu nhựa (tại KCN Đồng An, huyện Thuận An) và phát hiện công ty này xả nước thải chưa qua xử lý ra kênh D (thông với sông Sài Gòn). Trong nguồn nước xả có cả ván mỡ dầu nhớt. Hiện PC49 Công an Bình Dương đang thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm về môi trường trên toàn tỉnh kéo dài đến hết tháng 1.

V.BÁ