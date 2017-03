Phát hiện doanh nghiệp dùng chất thải san lấp mặt bằng

Đến chiều 11-3, sau khi dùng xe cuốc đào múc số chất thải được san lấp trái phép, đoàn công tác của Phòng 6 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) xác định doanh nghiệp tư nhân Phi Trường (huyện Trảng Bảng, Tây Ninh) đã dùng bụi than để san lấp mặt bằng trên diện tích khoảng 1.000 m2.



Ngoài ra, doanh nghiệp này còn lưu chứa trái phép khoảng gần 500 tấn bùn thải cùng nhiều bụi than đổ đống khắp nơi trên khu đất rộng lớn tại xã Lộc Hưng (huyện Trảng Bàng).

Ông Nguyễn Văn Thi, Giám đốc DN Phi Trường, cho biết số bùn thải được thu gom từ KCN Trảng Bàng, còn số bụi than được thu gom từ nhiều đơn vị khác nhau đưa về khu đất trên để lưu chứa nhằm mục đích bán lấy lời.

Tuy nhiên, khi đoàn công tác của C49 đặt câu hỏi tại sao không lưu chứa chất thải trong bao mà đổ sâu gần nửa mét trên diện tích rộng lớn thì ông Thi không giải thích được.

Đại diện Công an xã Lộc Hưng cho biết khi thấy chất thải được đưa về lưu chứa nhiều ở khu đất trên, người dân địa phương lo ngại ô nhiễm nên có phản ánh với công an xã và công an xã đã báo cáo vụ việc cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, việc xử lý ra sao thì công an xã không nắm rõ.

Đến chiều tối cùng ngày, đoàn công tác của C49 tiếp tục kiểm tra một cơ sở khác của doanh nghiệp tư nhân Phi Trường ở xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng.

Bước đầu đoàn kiểm tra xác định doanh nghiệp tư nhân Phi Trường chỉ là đại lý vận chuyển chất thải cho một công ty ở Đồng Nai. Do đó việc lưu chứa, san lấp chất thải tại khu đất tại xã Lộc Hưng là hoàn toàn trái phép.

Những sai phạm của doanh nghiệp Phi Trường đang được đoàn công tác của C49 tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý.



Dùng xe cuốc đào xác định khối lượng chất thải san lấp trái phép tại cơ sở của doanh nghiệp Phi Trường. Ảnh: TRUNG THANH



Rất nhiều chất thải lưu chứa trái phép tại doanh nghiệp Phi Trường đang được C49 xác minh nguồn gốc để xử lý. Ảnh: TRUNG THANH