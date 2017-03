Phát hiện động vật hoang dã trên xe khách

Tổ liên ngành trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc - Công an TP.HCM tuần tra trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Dĩ An (Bình Dương) phát hiện xe khách giường nằm loại 40 chỗ (hãng Đông Hưng) biển số 53S-8822 do Đinh Ngọc Thái cầm lái có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Cơ quan chức năng tìm thấy dưới gầm xe khách có 13 con dúi (tổng trọng hơn 11 kg), hàng chục con rắn hổ hành nặng khoảng 3 kg và gần 10 kg bồ câu. Tài xế Thái đã không xuất trình giấy tờ chứng minh được nguồn gốc mà chỉ khai đã nhận số hàng trên từ một người khách ở Phan Rí Thành (Bình Thuận) thuê đưa về Bến xe Miền Đông (TP.HCM).

Hiện toàn bộ động vật hoang dã trên được bàn giao cho cơ quan kiểm lâm để xử lý theo đúng thẩm quyền.

XUÂN NGỌC