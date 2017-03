Phát hiện đường dây chăn dắt ăn xin ở Vũng Tàu

Theo phản ánh của người dân ở các phường 10, Thắng Nhất, Rạch Dừa… (thuộc TP Vũng Tàu), trên địa bàn có một đường dây chăn dắt người già, người tàn tật đi ăn xin khiến nhiều người bất bình. Từ đây, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã tiếp cận những đối tượng chăn dắt trong đường dây này.

Vờ bán vé số để ăn xin

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vợ chồng Nguyễn Thị Bình (quê Thanh Hóa) thuê nhà trọ tại 780/8/52/6E Bình Giã (phường 10, TP Vũng Tàu) để nuôi khoảng 7-8 người già, tàn tật cùng quê rồi tổ chức cho họ đi ăn xin.

Mỗi ngày từ 5 giờ sáng vợ chồng Bình cùng hai em trai chở người già, tàn tật thả xuống các chợ, hàng quán để đi xin. Đến tầm 10 giờ, họ được rước về nhà ăn uống, nghỉ trưa rồi lại quay ra chợ đi xin đến tối mới được về.

Chị C., người ở cạnh nhà vợ chồng Bình, kể lại: “Mỗi người đi xin được bao nhiêu phải nộp lại cho Bình để Bình cho ăn cơm, trả lương tháng. Bà con ở đây ai cũng biết vợ chồng này không làm gì ngoài chuyện chăn dắt. Chị của Bình tên Thủy ở trọ gần đó cũng chăn dắt ăn xin. Hai người em trai Bình thì phụ giúp đưa rước”.

Ngoài căn phòng trọ 780/8/52/6E Bình Giã, vợ chồng Bình còn thuê thêm vài căn phòng trọ ở nơi khác để “di tản” người ăn xin khi bị kiểm tra. Trong suốt thời gian tìm hiểu, theo chân những người ăn xin do vợ chồng Bình chăn dắt, chúng tôi nhận thấy họ thường đóng vai người bán vé số dạo để đối phó. Cứ vài ngày là họ đổi địa điểm hành nghề, nếu ai hỏi tên tuổi, địa chỉ thì họ đều không trả lời để tránh bị để ý.

Những người già đi xin do vợ chồng Bình chăn dắt.

Một lần chúng tôi bám theo chiếc xe máy biển số 72 H8-9466 do em trai Bình chở ông cụ già ăn xin ngồi giữa. Phát hiện có người theo dõi, người em Bình xiết ga, chạy vòng vèo rất nhanh qua đường khác để cắt đuôi.

Bắt hụt… kẻ chăn dắt

Ngày 8-5, chúng tôi được tin báo một cụ già ở trọ cùng vợ chồng Bình nằm chết trên vỉa hè đường Hạ Long (TP Vũng Tàu). Qua xác minh đó là ông Lê Duy Vang (81 tuổi, quê Thanh Hóa) trong khi đi xin đã bị xe máy tông và chết sau đó. Khám nghiệm tử thi cơ quan công an kết luận ông Vang chết do choáng vì vết thương gãy cổ xương đùi không phục hồi. Bình nhận ông cụ là người thân của mình và đưa xác về quê an táng.

Sáng 11-5, chúng tôi đến Công an phường 10, TP Vũng Tàu cung cấp thông tin, hình ảnh về đường dây chăn dắt ăn xin của vợ chồng Bình. Ban chỉ huy công an phường cho biết sẽ lên kế hoạch bắt quả tang vợ chồng Bình đang chở người ăn xin đến điểm hành nghề để mời về phường làm việc..

Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, chưa thấy động tĩnh gì, chúng tôi đến khu nhà trọ dò la thì được biết vợ chồng Bình đã chuyển đồ đạc đi nơi khác. Khi nghe báo lại tin này, anh cảnh sát khu vực trả lời: “không bắt tận tay, không thấy vợ chồng họ chở người đi xin nên không thể làm gì. Nếu thu gom được người ăn xin thì cũng chưa biết xử lý tiếp ra sao”.

Người dân địa phương cho rằng phát hiện hoạt động chăn dắt vợ chồng Bình không khó vì ngày nào cũng diễn ra như vậy. Không hiểu sao vợ chồng Bình biết bị động nên đã cuốn gói dọn đi.

Theo ông B., người cho vợ chồng Bình thuê nhà hơn nửa năm nay, hoàn cảnh gia đình Bình không thuộc diện khó khăn. Bình có hai em trai đang làm việc ở công ty dầu khí, em gái theo học trung cấp y. Ông cứ nghĩ vợ chồng Bình là người đàng hoàng, cho ở trọ đông người như vậy vì muốn giúp đỡ đồng hương bán vé số. Nghe tin vợ chồng Bình “kinh doanh ăn xin” ông rất bất ngờ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tá Trần Việt Trung, Trưởng Công an phường 10, TP Vũng Tàu, cho biết: “Nhiều lần người dân báo tin công an xuống kiểm tra không đúng thời điểm người ăn xin tụ tập về chỗ trọ nên không phát hiện được gì. Gặp trường hợp chăn dắt như trên rất khó xử lý bởi đối tượng chỉ thừa nhận đó là người nhà, thấy họ khó khăn nên nhận chăm sóc, nuôi dưỡng. Còn giao người ăn xin cho Sở LĐ-TB&XH cũng khó do vướng nhiều vấn đề pháp lý. Muốn triệt phá chăn dắt ăn xin cần có biện pháp, kế hoạch phối hợp nhiều cơ quan, ban ngành...”.

TRÙNG KHÁNH