Phát hiện đường dây in sách lậu lớn

Tại xưởng in này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều bản kẽm, bản in phôi giáo trình tiếng Anh Headway cùng một số giáo trình bộ môn pháp luật khác. Đại diện xưởng in này đã không xuất trình được giấy phép in các xuất bản phẩm trên. Xưởng in này đã chia nhỏ các khâu đóng xén, in ở nhiều địa điểm khác nhau nhằm che mắt cơ quan chức năng. Như cắt xén, đóng bìa được thực hiện tại cơ sở Giáp Nhị (quận Hoàng Mai), đóng ghim tại 147A phố Tân Mai. Cuối cùng, sách in lậu được chuyển đến nhà sách Minh Thắng thuộc Công ty TNHH Minh Tâm (808 đường Láng, quận Cầu Giấy) để tiêu thụ.

Kiểm tra, thu giữ sách in lậu tại xưởng in Xí nghiệp nhập khẩu rau hoa quả (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ảnh: T.TÚ

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã kiểm tra đồng loạt những địa điểm nêu trên và tạm giữ nhiều tấn thành phẩm và bán thành phẩm sách lậu để tiếp tục điều tra làm rõ.

T.TÚ