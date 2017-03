Phát hiện đường dây làm giả hồ sơ thương binh lớn

Theo Minh Tâm (TTXVN)



Theo Thượng tá Phạm Duy Cương, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó trưởng phòng PC44 - Công an tỉnh Hà Giang, vụ án Ngô Văn Lai cùng đồng bọn làm giả hồ sơ thương binh chiếm dụng tiền trợ cấp của Nhà nước hàng trăm triệu đồng là một vụ án nghiêm trọng.Với thủ đoạn "biến người lành thành... thương binh," Ngô Văn Lai đã hướng dẫn các đối tượng tự kê khai thương tật là các vết sẹo, vết thương, vết gãy xương do tai nạn lao động, tai nạn giao thông hoặc do vết mổ bệnh lý... rồi sau đó giả mạo chữ ký, xác nhận cho nhau và xin xác nhận của cấp ủy, chính quyền địa phương.Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, tháng 9/2012, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang đã phát hiện hồ sơ thương binh của một số đối tượng có dấu hiệu làm giả, hiện đang hưởng trợ cấp do cơ quan Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chi trả.Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã có công văn đề nghị Cơ quan Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang điều tra làm rõ.Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã vào cuộc, khẩn trương điều tra và làm rõ đối tượng Ngô Văn Lai (sinh năm 1953, trú tại Đội Cấn, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), điều dưỡng viên trưởng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương đứng ra nhận tiền và hồ sơ của một số người đã từng phục vụ trong quân đội, mỗi hồ sơ từ 60-70 triệu đồng.Sau khi nhận tiền của các đối tượng, Ngô Văn Lai mang đi nhờ một người khác làm hồ sơ thương binh giả cho các đối tượng để hưởng trợ cấp của Nhà nước.Qua điều tra mở rộng hành vi làm giả hồ sơ thương binh để chiếm đoạt tiền của Nhà nước, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang bước đầu phát hiện đối tượng Ngô Văn Lai đã nhận tiền và làm hồ sơ thương binh giả cho 4 đối tượng không phải là thương binh nhưng lại được hưởng chế độ thương binh của Nhà nước trong một thời gian dài.Các đối tượng gồm Ngô Xuân Quý (sinh năm 1962, thường trú tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) được hưởng chế độ thương binh hạng 3/4 từ ngày 1/4/2011 đến tháng 1/2012; Phạm Ngọc Thắm (sinh năm 1960, trú tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) hưởng chế độ thương binh hạng 2/3 từ ngày 1/2/2010 đến tháng 11/2012; Nguyễn Xuân Qúy (sinh năm 1964, thường trú tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, Hà Giang), hưởng chế độ thương binh hạng 3/4 từ tháng 1/2011 đến tháng 11/2012; và Bùi Xuân Thắng (sinh năm 1962, thường trú tại xã Tiên Yên, huyện Quang Bình,Hà Giang) hưởng chế độ thương binh hạng 3/4 từ ngày 1/8/2011 đến tháng 11/2012.Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Ngô Văn Lai về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức," khởi tố các bị can Ngô Xuân Quý, Phạm Ngọc Thắm, Nguyễn Xuân Quý và Bùi Xuân Thắng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang khẩn trương điều tra mở rộng, làm rõ đường dây và những hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để sớm đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật./.