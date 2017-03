Phát hiện gần 370 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc

(hướng từ Đồng Nai về TP.HCM) ba trường hợp vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch: xe tải 60K-9649 do ông Đào Xuân Đoàn là chủ hàng vận chuyển hơn 200 kg thịt gà; xe máy 68T1-5089 do ông Nghiêm Văn Bích là chủ hàng có gần 170 kg gồm thịt heo, thịt bò, lòng gà…; xe khách Hạnh Thọ 78K-5667 do tài xế Trần Văn Thọ điều khiển chở 28 con gà thịt sống trong khoang hành lý. Tổ công tác đã lập hồ sơ vi phạm hành chính và xử lý vệ sinh thú y các lô hàng trên (ảnh).

Ảnh do Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức cung cấp

Ngày 16-10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 74 vụ vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, thu giữ trên 15 tấn sản phẩm gia súc, 1,5 tấn thủy sản, trên 23 tấn gia cầm… Cũng theo Công an tỉnh Lạng Sơn, thời gian gần đây, hoạt động vận chuyển, buôn bán trái phép các loại thực phẩm trên địa bàn đang gia tăng.

T.NHÂN - KP