Phát hiện hai con hổ ở rừng phòng hộ

Theo NGUYÊN AN (TTO)



Theo anh Hoàng Văn Đại, một trong ba người nhìn thấy hổ, hai con hổ một to, một nhỏ. Con to khoảng hơn 100 kg, con nhỏ khoảng 10-20 kg, nghi là hổ mẹ và hổ con. Đến khoảng 21g cùng ngày, nhiều người dân ở xã An Phú (cách nơi phát hiện hổ khoảng 5km) còn nghe tiếng hổ gầm hai, ba lần.UBND huyện Lục Yên đã thành lập đoàn công tác tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân không tổ chức săn, bắn, bẫy… Yêu cầu hạt Kiểm lâm huyện Lục Yên phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu UBND huyện xây dựng phương án phòng ngừa, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trước sự đe dọa xâm hại của hổ bằng việc bố trí các chốt canh và áp dụng các biện pháp xua đuổi...Đồng thời, bố trí theo dõi di chuyển, biến động của hai con hổ để có phương án xử lý phù hợp.Trường hợp hổ trực tiếp tục tấn công đe dọa đến tính mạng người dân, sau khi đã áp dụng các biện pháp xua đuổi và các biện pháp khác nhưng không hiệu quả thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét.