Phát hiện hai vụ vận chuyển pháo lậu quy mô lớn

Trước đó, tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra xe taxi (biển số 12K-1048) của hãng Khánh Linh, phát hiện trên xe chở ba bao tải dứa, bên trong có 86 kg pháo nổ. Lái xe Nguyễn Mạnh Hùng khai số hàng này do Phạm Văn Thanh nhờ chở, Hùng không biết bên trong có giấu pháo.

Thanh (đang có mặt trên xe) cho rằng mình bị đổ oan, tuy nhiên Công an huyện Chi Lăng có đủ căn cứ chứng minh hành vi vận chuyển pháo lậu của Thanh. Cuối cùng Thanh nhận thuê Hùng vận chuyển số pháo trên từ Đồng Đăng về Bắc Giang để giao cho một người tên Bắc (không rõ lai lịch).

Trước đó, Công an TP Lạng Sơn nhận thấy Phạm Văn Mạnh (trú xã Diễn Phong, Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển xe ôtô (biển số 12H-6107) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát trên xe có 12 kg pháo loại lựu đạn và 35 kg pháo dạng bánh. Mạnh khai mua số pháo trên từ Trung Quốc, trên đường vận chuyển pháo về Nghệ An tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

KP