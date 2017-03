Phát hiện hơn 1 tấn lòng bò ngâm hóa chất

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn thấy trong khuôn viên nhà ông Tý có bốn hồ chứa hóa chất đang ngâm 60kg lòng bò, bên cạnh đó có 25kg hàn the, 30kg phèn chua, 3kg hóa chất tạo màu và 20 lít đựng dung dịch tẩy lòng bò.



Ông Tý đã không chứng minh được nguồn gốc số nội tạng này và cũng không có các loại giấy phép hành nghề, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.Theo lời khai của ông Tý, để lòng bò được trắng, giòn, để lâu vẫn tươi, ông mua lòng bò về bỏ vào hồ nước rồi đổ chất tẩy vào tẩy trắng và ngâm với hàn the.



Sau khi làm xong công đoạn này, ông Tý cho lòng bò vào thùng xốp hoặc ướp lạnh rồi đem đi tiêu thụ tại các quán nhậu trên địa bàn TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom (Đồng Nai).Phòng cảnh sát môi trường đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời đình chỉ hoạt động cơ sở này.





Theo HÀ LINH (TTO)