Phát hiện hơn 100 con gà, 7.700 trứng không kiểm dịch

Theo ông Cường, ông không biết chủ hàng là ai. Tổ công tác đã lập hồ sơ vi phạm hành chính và xử lý vệ sinh thú y toàn bộ lô hàng trên.

Trước đó, tổ liên ngành cũng đã phát hiện xe máy 60K9-4957 do ông Nguyễn Văn Ngọc chở gần 150 kg chân trâu, bò và 5,5 kg thịt bò không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch. Ngoài ra, xe tải 49C-004.94 do ông Nguyễn Thành An điều khiển và ông Nguyễn Đức Khánh là chủ hàng vận chuyển 429 con gà từ Tiền Giang về Đồng Nai không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Tổ công tác đã lập hồ sơ vi phạm hành chính và tiến hành xử lý các lô hàng theo quy định.

T.NHÂN