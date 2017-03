Phát hiện hơn 1.600 heo sữa trốn kiểm dịch

và phát hiện xe tải 77C-025.46 do ông Nguyễn Chín là tài xế và Bà Đặng Thị Tình là chủ hàng vận chuyển gần 1.400 con heo sữa sống và hơn 250 con heo sữa đã giết mổ. Heo được chở từ Bình Định về Dĩ An (Bình Dương) nhưng không đảm bảo vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển; trốn tránh kiểm dịch tại các trạm kiểm dịch trên đường đi. Lô hàng trên có giấy chứng nhận kiểm dịch do Chi cục Thú y Bình Định cấp nhưng dư 161 heo sữa sống nên tổ công tác buộc chủ hàng phải kiểm dịch lại.

Trước đó, ngày 1-9, tại quốc lộ 1A, tổ liên ngành cũng kiểm tra và phát hiện xe tải 60V-3146 do ông Nguyễn Mậu Tèo vận chuyển 960 con gà thịt không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc; không kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển. Theo lời ông Tèo thì lô hàng trên được vận chuyển từ Bình Dương về Bà Rịa-Vũng Tàu tiêu thụ.

THÀNH NHÂN