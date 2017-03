Phát hiện hơn 700 kg thịt không rõ nguồn gốc

Tang vật vi phạm hành chính không giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch không hợp lệ gồm 729 kg sản phẩm động vật (ảnh).

Trong đó, xe máy 52L6-5047 do ông Lưu Kim Đông (thường trú quận 6, TP.HCM) vận chuyển 165 kg thịt nạc heo từ Đồng Nai về quận 6 tiêu thụ. Trước đó (11-8), ông Đông cũng đã vi phạm khi vận chuyển 185 kg thịt nạc heo không rõ nguồn gốc từ Đồng Nai về quận 5 tiêu thụ. Xe tải 57L-8394 do ông Nguyễn Văn Nghĩa (ngụ tại Gò Vấp, TP.HCM) điều khiển, vận chuyển 420 kg thịt gà pha lóc và lòng gà từ Đồng Nai vào TP tiêu thụ. Ông Nghĩa chỉ xuất trình một giấy chứng nhận kiểm dịch do Chi cục Thú y TP.HCM cấp cho lô hàng 700 kg thịt gà pha lóc từ cơ sở giết mổ An Nhơn về Dĩ An (Bình Dương) và giấy này là không hợp lệ với lô hàng...

T. NHÂN