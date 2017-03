Phát hiện hung khí trong xe ô tô giám đốc DNTN

Số hung khí, công cụ hỗ trợ do công an thu được trên xe ô tô của Giám đốc Hiệp. Ảnh :T.LƯU

Tiến hành kiểm tra, công an đã phát hiện hung khí, công cụ hỗ trợ giấu trong xe gồm năm dùi cui cao su, một bình xịt hơi cay, hai con dao phớ, một chiếc giàn ná và hai bịch đạn bi sứ. Cạnh đó, trên xe còn có áo phao của CSGT đường thủy, một mũ kêpi của công an và mũ cối của bộ đội. Hai người ngồi trên xe được xác định là Trần Văn Phương và Nguyễn Đình Hiệp (giám đốc một doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh cầm đồ ở Hà Đông, Hà Nội). Tại cơ quan công an, Hiệp cho rằng chiếc mũ kêpi và mũ cối Hiệp nhặt được ngoài đường, giàn ná là của đứa cháu. Về số hung khí và công cụ hỗ trợ, Hiệp nói mình là giám đốc doanh nghiệp nên phải trang bị để phòng thân khi làm việc ở tỉnh xa.

THANH LƯU