Phát hiện khách cố tình mang dao lên máy bay VNA

Sự việc xảy ra trên chuyến bay VN1500 trong tháng cuối cùng của năm 2011 tại sân bay Đà Nẵng nhưng vừa mới được kiểm tra, làm rõ.

Khi hành khách xuất trình giấy tờ cá nhân cùng vé máy để làm thủ tục vào khu vực cách ly ở nhà ga nội địa, thiết bị báo động của máy soi chiếu an ninh đã kêu inh ỏi khi một nam thanh niên đi qua máy soi. Nhân viên an ninh mời hành khách có tên Nguyễn Văn Thành đứng lại kiểm tra thì phát hiện hành khách nay đem theo một con dao bằng inox giắt trong túi áo.



Tại đây, nhân viên an ninh đã giải thích cho hành khách biết quy định của ngành hàng không nghiêm cấm khách đem vật bằng kim loại sắc nhọn lên máy bay, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền hoặc cấm bay, thậm chí bị khởi tố hình sự, tuỳ theo mức độ vi phạm.

Sau đó, nhân viên an ninh đã yêu cầu Nguyễn Văn Thành bỏ con dao vào thùng chuyên dụng cách đó vài chục m.

Tuy nhiên, khi quay ra chỗ để thùng chứa vật dụng cấm mang lên máy bay, Nguyễn Văn Thành đã không bỏ dao vào thùng mà lấy con dao từ túi áo ra nhét kỹ vào tất mang dưới chân, hòng đánh lừa… máy soi.

Khi Nguyễn Văn Thành quay trở lại làm thủ tục kiểm tra an ninh, máy soi một lần nữa réo chuông báo động. Hành khách Nguyễn Văn Thành đã bị tạm giữ để làm rõ vi phạm.

Sau khi làm rõ và xét thấy Nguyễn Văn Thanh không có động cơ, mục đích nào khác mà chỉ vì tiếc con dao nên nhà chức trách sân bay Đà Nẵng không áp dụng các biện pháp xử lý với hành khách thiếu hiểu biết này.

Để đảm bảo an ninh trên các chuyến bay, nhà chức trách hàng không các nước nghiêm cấm khách mang lên máy bay các vật dụng có thể được sử dụng làm hung khí. Danh sách vật dụng này bao gồm tất cả các loại dao; gươm, kiếm các loại; dùi cui, gậy hoặc những vật tương tự.

Bất kỳ một dụng cụ hoặc vật dụng mà thông thường không được coi là vật dụng nguy hiểm nhưng có thể sẽ trở thành nguy hiểm tuỳ theo mục đích sử dụng như kẹp đá, dao cạo, kéo các loại, búa kìm... cũng bị cấm đem lên máy bay dưới dạng hành lý xách tay.

Các hãng hàng không đã yêu cầu nhân viên thông báo cho hành khách về quy định nói trên tại quầy check in (làm thủ tục lên máy bay) nhưng trong thực tế vẫn có rất nhiều trường hợp vi phạm, do cả vô tình và cố ý.

Nếu một hành khách mang trót lọt dao lên máy bay, bất kể vì động cơ làm vũ khí hay vật dụng cá nhân, chuyến bay đó có thể phải hạ cánh khẩn cấp khi hiện phát hiện có dao trong khoang hành khách.



