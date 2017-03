Phát hiện khách mang hành lý xách tay chứa chất bột nghi thuốc nổ

Nhân viên an ninh hàng không đang tiến hành soi chiếu hàng hóa. (Ảnh: Hà Thái/TTXVN)

Vào lúc 8 giờ 13 phút ngày 31/8, trong khi làm thủ tục soi chiếu an ninh hành lý xách táy cho hành khách Nguyễn Duy Tài, sinh ngày 11/11/1970, có vé đi chuyến bay VN 1393 từ Phù Cát (UIH) đi Thành phố Hồ Chí Minh (SGN), nhân viên an ninh soi chiếu đã phát hiện trong hành lý xách tay của hành khách Nguyễn Duy Tài có 1 túi nilon chứa các gói chất bột khả nghi.Theo tường trình của hành khách Tài thì số bột trên sử dụng pha chế dùng làm chất tẩy rửa.Ngay sau đó, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã thực hiện kiểm tra trực quan an ninh đối với túi hành lý trên.“Kết quả kiểm tra cho thấy, trong túi nilon chứa 5 gói chất bột (trong đó 4 gói chứa chất bột màu trắng, 1 gói chứa chất bột màu xanh) trọng lượng tất cả 5 gói là 2,1kg. Khi lấy mẫu và dùng bộ phát hiện chất nổ để kiểm tra, kết quả hiển thị cảnh báo có chất nổ,” báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam nêu rõ.Cảng vụ Hàng không miền Trung (đại diện tại Cảng hàng không Phù Cát) và các cơ quan, đơn vị liên quan tại Cảng hàng không Phù Cát đã thực hiện tạm giữ túi nilon chứa 5 gói chất bột nêu trên (có biên bản tạm giữ kèm theo).Ngoài ra, trong quá trình làm việc, hành khách Nguyễn Duy Tài có thái độ hợp tác tích cực và thông báo cần có mặt tham gia một buổi lễ quan trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Cảng hàng không Phù Cát, đại diện hãng hàng không đã giải quyết cho hành khách Nguyễn Duy Tài được thực hiện chuyến bay VN1393 từ UIH đi SGN ngày 31/8 cất cánh lúc 9 giờ.

“Các đơn vị kể trên cũng đã tiến hành lập biên bản, bàn giao số bột trên cho cơ quan công an Bình Định đế điều tra, xác minh,” theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam./.

Theo Vietnam+