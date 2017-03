Phát hiện kho đạo cụ thứ năm của ông Phương

(PL)- Nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết ngày 28-2, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp khám xét căn nhà số 42 Phạm Ngũ Lão (phường 3, quận Gò Vấp), địa điểm vợ chồng ông Lê Minh Phương thuê để mở cửa hàng bán quần áo thời trang.

Được biết căn nhà này do bà Mạc Thị Phước (vợ ông Phương) đứng tên thuê mở cửa hàng thời trang từ năm 2011 và giao cho người thân trông coi. Khi khám xét nhà, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều đạo cụ tạo cảnh khói lửa phim trường của ông Phương, bao gồm 15 quả pháo rỗng, cuộn dây cháy chậm… Ngoài ra, công an còn thu giữ hai hộp nhựa bên trong chứa các chất bột màu nhưng chưa xác định là chất gì. Toàn bộ số tang vật được đưa về giám định để điều tra. Shop thời trang Khánh Phương của vợ chồng ông "Phương khói lửa" tại quận Gò vấp. Ảnh: VNE Như vậy, cho đến thời điểm hiện nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện năm điểm mà ông Phương “khói lửa” thuê chứa các chất gây nổ, vũ khí nguy hiểm với khối lượng rất lớn. Cụ thể, ngoài vị trí gây cháy nổ thảm khốc tại số 384/9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 khiến 11 người chết và nhiều người bị thương; bốn nơi chứa chất nổ khác là trụ sở Công ty Phim Lạc Việt (số 461 Hoàng Sa, quận 3), nhà riêng của ông Phương trên đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, kho chứa đạo cụ ở Củ Chi và nhà số 42 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp. H.TUYẾT