Phát hiện “kho” hung khí trên xe ô tô

Hơn 20 km truy đuổi từ Trạm thu phí Sông Phan (Hàm Thuận Nam) đến thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân), công an phải đưa xe tải ra chắn ngang đường, chiếc xe Ford này mới dừng lại. Khám xét trên xe có cả bó mã tấu, kiếm, ống tuýp sắt và hai cặp côn nhị khúc. Năm thanh niên trên xe khai đều là người ở Hải Phòng, vừa đi máy bay vào TP.HCM và mượn xe của người quen ra Phan Thiết. Chiều cùng ngày, CSGT Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục kiểm tra xe Lexus biển số 56P-5599 tại huyện Hàm Tân, trên xe có bốn thanh niên cũng đều là dân Hải Phòng và tạm giữ chờ bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận làm rõ.

PHÚ NHUẬN