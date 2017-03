Phát hiện lò chuyên mổ thịt heo chết

Lò mổ heo lậu này của ông Bùi Mạnh Chinh (ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất). Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều con heo đã được xẻ thịt vứt bừa bãi giữa sàn nhà dơ bẩn. Kiểm tra trong ba thùng xốp, lực lượng công an phát hiện gần 20 con heo đã xẻ thịt, ướp đá, bốc mùi hôi thối.

Thu giữ một số lượng heo thối chuẩn bị đem đi tiêu thụ.

Làm việc với cơ quan công an, ông Chinh khai mua số heo trên từ các hộ chăn nuôi trong xã, sau đó xẻ thịt đem đi bán cho các hộ nuôi cá sấu ở huyện Định Quán. Tuy nhiên, nguồn tin riêng cho biết ông Chinh giết mổ heo bệnh, chết từ khoảng hai năm nay. Số thịt heo trên được chở về Bình Dương và TP.HCM tiêu thụ. Do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không giấy kiểm dịch động vật nên lực lượng công an đã lập biên bản tịch thu số thịt heo trên giao cơ quan thú y huyện Thống Nhất tiêu hủy.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 10-6, lực lượng quản lý thị trường huyện Thống Nhất phát hiện hai bao tải thịt heo trên 100 kg bốc mùi hôi thối, để ngay vệ đường tuyến quốc lộ 20 (thuộc ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1). Do không có người nhận, cơ quan chức năng đã lập biên bản, bàn giao xã Gia Tân 1 tiêu hủy.

VÕ TÙNG