Phát hiện ma túy trong quán Bar 2000

Theo tài liệu trinh sát, quán Bar 2000 (165 Chợ Lớn, phường 11, quận 6) vốn được xem là “điểm hẹn” của thành phần bất hảo và con nghiện ma túy nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Vào thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới 2013, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) phối hợp cùng lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động Công an TP.HCM và Công an quận 6 bất ngờ kiểm tra quán Bar 2000.

Khi cảnh sát ập vào quán đang có hàng trăm khách vui chơi nhảy nhót. Qua kiểm tra, công an đã tạm giữ đối tượng ĐBH (ngụ quận 5) do nghi vấn tàng trữ và sử dụng ma túy. Khám xét trong người H., công an thu giữ một túi nhựa có chứa bốn viên thuốc tân dược, nghi vấn là ma túy tổng hợp.

Cùng lúc này, trinh sát PC45 phối hợp với cảnh sát cơ động dùng chó nghiệp vụ tiến hành kiểm tra xe ô tô của khách đậu bên ngoài quán bar. Trên một xe ô tô, cảnh sát tìm thấy và thu giữ một roi điện (loại công cụ hỗ trợ) không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, người điều khiển ô tô đang có nồng độ cồn vượt mức cho phép, đã bị lập biên bản vi phạm hành chính.

Công an sử dụng chó nghiệp vụ kiểm tra xe ô tô đậu bên ngoài quán bar.

CSGT tiến hành đo nồng độ cồn của khách sau khi rời quán Bar 2000.

Từ đêm 31-12-2012 đến rạng sáng 1-1, lực lượng kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 46 trường hợp, trong đó có 26 người vi phạm về nồng độ cồn vượt mức cho phép, 13 trường hợp không có GPLX và giấy tờ xe. Công an tạm giữ tổng cộng 45 xe máy. Tất cả những người vi phạm và tang vật đã được bàn giao cho Công an quận 6 tiếp tục điều tra, xử lý.

Lâu nay quán Bar 2000 bị phản ánh ngoài tình trạng gây mất an ninh trật tự còn thường xuyên mở cửa, mở nhạc ầm ĩ đến tận 2, 3 giờ sáng. Lượng xe của khách đến đây đã chiếm dụng phần lớn lòng lề đường. Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa-xã hội của Sở VH-TT& DL TP.HCM đã tiến hành phối hợp kiểm tra, lập biên bản về các vi phạm của quán Bar 2000 như hoạt động quá giờ quy định, không ký hợp đồng lao động với nhân viên, không đảm bảo an toàn PCCC.

Theo nguồn tin từ PC45, đợt kiểm tra này là thực hiện kế hoạch 240 của Công an TP.HCM mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, lập lại trật tự an ninh tại các địa bàn trọng điểm. Được biết để đạt được kết quả cao trong việc trấn áp tội phạm, lực lượng cảnh sát phối hợp được trang bị vũ khí, công vụ hỗ trợ, chó nghiệp vụ để phát hiện ma túy, hàng cấm…. Nhằm xử lý các đối tượng có hành vi manh động, chống đối người thi hành công vụ, khi thi hành nhiệm vụ công an được trang bị camera, máy ghi âm để ghi lại hình ảnh, bằng chứng.

Đi hát karaoke mang theo ma túy và súng, đạn Vào lúc 22 giờ 30 ngày 1-1, Công an Vĩnh Long phát hiện tại quán Karaoke 158 (phường 5, TP Vĩnh Long) một nhóm nam, nữ gồm 10 người có biểu hiện sử dụng ma túy. Tại đây, công an thu giữ dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh có hai trường hợp dương tính với ma túy. Lê Tấn Hiển, một người trong nhóm, khai nhận có gửi cho nhân viên quán karaoke một ba lô bên trong có một khẩu súng ngắn tự chế (kiểu súng ru-lô) và sáu viên đạn. Công an Vĩnh Long đã thu giữ tang vật và tạm giữ Hiển cùng các đối tượng liên quan để làm rõ và xử lý. DƯỠNG LIÊM

TUYẾT KHUÊ