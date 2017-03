Phát hiện ma túy trong quán cà phê Arab Night

Liên quan đến việc 82 người tại quán cà phê Arab Night (33 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm) bị tạm giữ vào rạng sáng 27-2 do tình nghi sử dụng ma túy. Ngày 28-2, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết qua điều tra ban đầu, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thái (quản lý), Đỗ Văn Tấn (nhân viên bảo vệ), Hà Văn Hùng (ngụ Đồng Thành, Thuận Thành, Bắc Ninh) và Ngô Ngọc Quang (Tâm Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng chủ quán Arab Night tên là Thư đang bị công an triệu tập để đấu tranh làm rõ.

Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) bất ngờ kiểm tra quán cà phê Arab Night. Tại thời điểm này, lực lượng kiểm tra phát hiện một số người đang sử dụng ma túy với tang vật 17 viên ma túy tổng hợp. Tiếp tục kiểm tra các phòng tại quán, công an thu giữ tiếp 27 viên ma túy tổng hợp, bốn gói ma túy tổng hợp dạng đá, một bộ máy vi tính cùng các giấy tờ, sổ sách, tài liệu liên quan.

Nghi vấn đây là tụ điểm thường xuyên tổ chức sử dụng ma túy nên cơ quan chức năng đã đưa 82 thanh niên nam nữ có mặt tại quán đi xét nghiệm.

Quán cà phê Arab Night, nơi phát hiện 42 khách sử dụng ma túy. Ảnh: T.Tú

Qua tiến hành thử nhanh ma túy trong nước tiểu, có 42 trường hợp dương tính với ma túy tổng hợp và cần sa. Hiện các mẫu nước tiểu đã được niêm phong để giám định tiếp nhằm xác định các đối tượng có sử dụng Ketamine hay không.

Quán cà phê Arab Night tuy diện tích nhỏ hẹp nhưng được xây bốn tầng, mỗi tầng khoảng 20 m2. Quán thường xuyên hoạt động 24/24 giờ, mở nhạc dance gây mất an ninh trật tự khu vực. Mỗi đêm, lượng khách đến tụ tập chơi bời khá đông (bình quân 80-90 người). Nhằm câu khách được lợi nhuận cao, quản lý cấu kết bảo vệ chứa chấp khách hàng sử dụng trái phép ma túy tổng hợp.

Ngoài ra quán còn tổ chức hút cho khách hút shisha (kiểu hút thuốc qua ống nước phổ biến ở các quốc gia Ả Rập, có loại thảo mộc tạo mùi thơm như hương mật ong, dâu, táo được đốt cách nhiệt bằng than) dẫn đến gây nghiện như hút cần sa.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Công an TP Hà Nội cho biết vụ bắn chết người xảy ra tại quán lẩu Sỹ Vịt (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) vào rạng sáng 24-2 đã xác định được danh tính một số nghi can. Nạn nhân là Đặng Việt Thắng (28 tuổi, ngụ Cầu Giấy). Đêm đó, Thắng và Hạnh (ngụ Ngã Tư Sở, quận Đống Đa), dẫn theo nhóm bạn khoảng 30 người đến quán Bar số 15 Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm để tổ chức sinh nhật. Trong lúc uống rượu, Hạnh, Thắng có va chạm với nhóm thanh niên ngồi bàn bên cạnh dẫn đến xô xát. Hạnh bị đánh gây thương tích ở đầu, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó, nhóm Hạnh quay trở lại quán Bar để trả thù nhưng không tìm thấy đối thủ. Nhóm này quay sang gây hấn với nhân viên bảo vệ quán bar và chỉ rút lui khi lực lượng cảnh sát có mặt. Trên đường về, cả nhóm ghé vào ăn lẩu ở quán Sỹ Vịt. Bất ngờ, có gần chục thanh niên đi trên bốn xe ôtô, che kín biển số cầm hung khí xông vào quán thẳng tới chỗ Hạnh và Thắng đang ngồi. Theo lời một nhân chứng, Thắng nhận ra một người trong nhóm có biệt danh Lanh “Xít” nên lên tiếng: “Bọn anh định giết bọn em à”. Thắng vừa dứt lời, Nguyễn Quốc Hùng, đàn em của Lanh “Xít” đã rút súng bắn vào đầu Thắng. Sau đó, nhóm Lanh dùng dao kiếm đâm chém loạn xạ rồi lên ôtô tẩu thoát.

