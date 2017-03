Phát hiện một đường dây gái mại dâm lớn ở Đà Nẵng

Qua điều tra, các đối tượng mua dâm cho biết có quen biết Dương Duy Tiến cùng vợ là Huỳnh Thị Trắng (ngụ quận Thanh Khê) là chủ chứa gái mại dâm. Khi có nhu cầu, họ gọi điện thoại và được vợ chồng Tiến điều gái đến phục vụ với giá 800.000 đồng/lượt.

Công an quận Thanh Khê tiếp tục kiểm tra khách sạn FaiFo (đường Hải Phòng, quận Thanh Khê), phát hiện vợ chồng Tiến đang chứa hơn chục gái bán dâm. Tại cơ quan công an, các cô gái khai nhận hằng ngày họ tập trung tại khách sạn FaiFo do Tiến thuê. Khi khách có nhu cầu gọi cho vợ chồng Tiến thì các cô sẽ được điều đi với giá mỗi cô 200.000 đồng/lượt. Còn khi khách gọi riêng cho các cô thì phải trả cho vợ chồng Tiến 10% trên số tiền khách mua dâm trả. Hiện Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

AX