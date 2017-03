Phát hiện một vụ mua xương voọc về nấu cao

Lúc 0 giờ ngày 26-2, Công an xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) thấy Nguyễn Văn Thành và Lê Xuân Sai (cùng ngụ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) có dấu hiệu khả nghi nên dừng xe để kiểm tra. Do trên xe máy có chở một bao tải khoảng 24 kg xương và đầu động vật không giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên công an đã tạm giữ phương tiện và tang vật, chuyển cho Hạt Kiểm lâm liên huyện Thống Nhất - Trảng Bom xử lý theo quy định.

Số tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: DĐ

Làm việc với cơ quan chức năng, hai người nói trên khai họ mua xương khỉ ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) về nấu cao bán. Qua phân loại, công an xác định đây là xương của 12 cá thể động vật gồm đầu, xương mình và xương chân. Ngày 5-3, Hạt Kiểm lâm liên huyện Thống Nhất - Trảng Bom đã đưa các mẫu xương trên đi trưng cầu giám định tại Viện Sinh thái học Miền Nam. Bước đầu, cơ quan này xác định đây là xương của hai con voọc bạc, ba con voọc chà vá, năm con khỉ đuôi lợn và hai con khỉ mặt đỏ.

Theo một cán bộ Hạt Kiểm lâm, cả năm con voọc này đều thuộc nhóm 1B - nhóm nguy cấp, quý hiếm. Một cán bộ Công an huyện Thống Nhất cho biết cơ quan này đang chờ kết luận giám định chính thức, nếu đúng là xương của năm cá thể voọc thì sẽ khởi tố vụ án để điều tra.

DUY ĐÔNG