Phát hiện năm bác sỹ Trung Quốc khám bệnh “chui”

Khi phát hiện có đoàn tới kiểm tra, năm bác sỹ này đã bỏ chạy sang phòng khác và chốt chặt cửa.



Thanh tra Sở Y tế buộc phải nhờ đến lực lượng công an phường và Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố đến can thiệp, khi đó các bác sỹ người Trung Quốc mới chịu mở cửa.







(Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN)



Theo H.Chung (TTXVN)



Tại thời điểm thanh tra, mặc dù giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh là do bác sỹ người Việt Nam đứng tên nhưng chỉ có bà Phạm Thị Ngoan đang trực tại phòng khám siêu âm, phải sau gần 2 giờ thanh tra, bác sỹ Trương Quốc Trương, phụ trách khám sản của phòng khám mới có mặt.Theo bác sỹ Phạm Kim Bình, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, phòng khám trên do Sở Y tế thành phố cấp phép hoạt động khoảng tháng 6/2013. Tuy nhiên, phòng khám không đăng ký có người nước ngoài hành nghề, do đó, việc người nước ngoài thực hiện khám, chữa bệnh tại phòng khám này là sai quy định.Ngoài vi phạm trên, Phòng khám này đã không niêm yết giá dịch vụ nhưng thực hiện khám và thu tiền; không lập hồ sơ bệnh án, hồ sơ sổ sách theo dõi bệnh nhân; nhiều loại thuốc Trung Quốc không có sổ ghi, các phiếu xét nghiệm bằng chữ Trung Quốc, hồ sơ bệnh án tiếng Trung Quốc.Đồng thời, Phòng khám còn tổ chức quảng cáo quá chức năng chuyên môn, phát tờ rơi không đúng thủ tục theo quy định về quảng cáo trong lĩnh vực y tế.Trước những sai phạm trên, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Phòng khám tạm ngưng các hoạt động khám chữa bệnh của người nước ngoài khi chưa được phép; ngưng việc quảng cáo phát tờ rơi, yêu cầu cơ sở xuất trình các giấy tờ, hóa đơn chứng từ về máy móc thiết bị tại cơ sở.Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế yêu cầu Phòng khám đóng cửa phòng thuốc cho đến khi xuất trình được các giấy phép liên quan.Hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản đối với 8 người Trung Quốc tại Phòng khám đa khoa châu Á./.