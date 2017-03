Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ có danh tính ven quốc lộ 14

Vị trí số hài cốt này nằm rải rác 2 bên quốc lộ 14, đoạn qua khu vực xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk từ 100 đến 200 mét.



Thông tin cho biết, trong số 24 hài cốt liệt sĩ đã khai quật được, có 1 bộ hài cốt có họ tên, quê quán, phiên hiệu đơn vị và 4 hài cốt có đầy đủ họ tên, quê quán. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm một số dép cao su, huy hiệu và nhiều vật dụng khác của các chiến sĩ được chôn kèm.



Theo một số nhân chứng chiến tranh, có ít nhất là 31 liệt sĩ đã được chôn ở khu vực này. Các liệt sỹ hi sinh vào các năm 1968 và 1972, trong khi tổ chức chốt chặn đánh quân Ngụy chi viện cho chiến trường Gia Lai - Kon Tum.



Được biết, những hài cốt có họ tên, quê quán đã được thông báo cho thân nhân các liệt sĩ đến nhận về an táng tại quê nhà, những hài cốt vô danh sẽ được quy tập an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk ngày 1/1/2013.



Trước đó, thông tin từ đồng đội và một số nhân chứng chiến tranh, gia đình ông Dương Quyết Thắng (Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam) đã vào Đắk Lắk liên hệ với cơ quan chức năng để tìm hài cốt bố ông là liệt sĩ Dương Văn Mừng (Tiểu đoàn 101, Trung đoàn 33, Sư đoàn 320). Trong quá trình khai quật đã phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ nên cơ quan chức năng đã mở rộng khai quật, tìm kiếm.





Theo Viết Hảo (DT)