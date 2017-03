Phát hiện nhiều vũ khí trong phòng trọ

(PL)- Trưa 1-10, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) phối hợp Công an phường An Lạc kiểm tra hai nhà trọ nằm trên đường Hồ Ngọc Lãm (phường An Lạc, quận Bình Tân) và phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí tự chế, gây nguy hiểm.

Đó là hai nhà trọ số 348/8/21 và 370/33 trên đường Hồ Ngọc Lãm (Bình Tân). Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện bốn cây kiếm nhật tự chế, một dùi cui kim loại, một bình xịt hơi cay và tiến hành lập biên bản, thu giữ. Ba nghi can gồm Lê Văn Hiếu, Võ Văn Hiếu và Hồ Phi Chiến đang có mặt trong phòng được đưa về trụ sở để làm rõ mức độ liên quan đến số hung khí. Công an phường An Lạc đã lập biên bản về hành vi tàng trữ hung khí đối với ba người trên và chuyển công an quận xử lý. MINH QUÝ