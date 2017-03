Phát hiện sáu vụ trồng cây cần sa

Theo đó, năm 2004, Công an huyện Bình Chánh phát hiện một vụ trồng cây cần sa ở xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh trên diện tích hơn 1.000 m2. Tiếp đó, năm 2005, Công an huyện Bình Chánh phát hiện và xử lý một vụ trồng cây cần sa tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh trên diện tích 100 m2. Trong hai năm 2008 và 2010, Công an TP phát hiện thêm bốn vụ trồng cây cần sa ở các quận 6, Bình Thạnh, Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Vì vậy, TP tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc trồng cây chứa chất ma túy, nâng cao hiểu biết của người dân về tác hại của loại cây này...

V.YÊN