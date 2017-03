Phát hiện thi thể 1 quân nhân trên biển

Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là Nguyễn Quốc Thiện (SN 1993, quê ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) là chiến sĩ của Trung đoàn Không quân 910 đóng tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa.

Lực lượng Bộ đội biên phòng cùng người dân vớt thi thể nạn nhân

Trước đó, chiều 28-10, anh Thiện đi tắm biển ở bãi biển thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc nhưng không may bị sóng lớn cuốn trôi. Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã điều tàu Hải đội và lực lượng tìm kiếm nhưng không có kết quả.



Hiện thi thể anh Thiện đang được đưa về quê nhà để an táng.



* Sáng 30-10, tại địa bàn thôn Trung Hải, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, cháu Phan Thị Hồng Vy (SN 2005, học sinh lớp 3A, Trường tiểu học số 2 xã Phổ Khánh) cùng với 1 bạn gái dạo chơi thì bị trượt chân rơi xuống hố nước sâu. Bạn đi cùng vội kêu cứu và được nhiều người dân ở khu vực gần đó chạy đến cứu vớt, nhưng Vy đã tử vong do ngạt nước.



Vy là con út trong 4 con của ông Phan Hân (SN 1968) và bà Nguyễn Thị Huynh (SN 1969) ở thôn Phú Long, xã Phổ Khánh.





Theo Hồng Ánh- Trang Thy (NLĐO)