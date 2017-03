Phát hiện thi thể 4 phụ nữ bị lũ cuốn trôi

Những nạn nhân này được cơ quan chức năng huyện Quỳ Châu xác định là bị lũ cuốn mất tích từ rạng sáng 14-9.



Hai nạn nhân được nhận diện là Vy Thị Thay (45 tuổi) và Vi Thị Doan (46 tuổi, cùng trú Thanh Hóa), đã được người thân đưa về an táng. Còn hai người chưa nhận diện được, lực lượng công an đã lấy mẫu ADN để xác định danh tính, sau đó giao người dân làm lễ an táng.

Trước đó, đêm 13 và rạng sáng 14-9, lũ ống xảy ra trên địa bàn xã Châu Hội làm hai người chết và năm người mất tích. Trong năm người mất tích có bà Thay và bà Doan.