Phát hiện thi thể bé sơ sinh trong hẻm

Ông Sen kể khi ông gom bọc rác nói trên và xé ra để lấy vỏ chai nhựa thì phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn đã chết. Ông Sen báo tin cho một số người dân trong hẻm và sau đó Công an P.Tân Định cùng Công an Q.1 đã đến hiện trường điều tra sự việc. Theo ý nguyện của bà con sống trong hẻm nói trên, Công an Q.1 sẽ làm thủ tục khai sinh và khai tử cho bé trai để sau đó đưa đi hỏa táng.

Tại hiện trường, người dân tụ tập rất đông và tiến hành quyên góp tiền để lo hậu sự cho đứa trẻ xấu số. Nhiều người xót xa khi nhìn thấy bé trai khôi ngô, nặng khoảng 3kg.

Theo Yến Trinh (TTO)