Phát hiện thi thể bị phi tang ven bờ suối sau 4 năm

Ngay sau đó, bằng các nghiệp vụ chuyên môn và qua sàng lọc thông tin do nhân dân cung cấp, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các nghi can gồm: Trương Văn Chanh, Trương Văn Pao, Lý Văn Vạy, Lý Minh Tuấn, Lý Văn Đanh , đều trú tại xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) để điều tra làm rõ liên quan trực tiếp đến vụ án giết hại anh Trương Văn Cầu.



Theo thông tin ban đầu từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai công bố ngày 22/10, vụ án được tóm tắt như sau: Một ngày trong tháng 11/2009, Trương Văn Chanh khi đó là trưởng thôn Nậm Rịa ( xã Tân Tiến) có bẫy được một con lợn rừng nên mời một số người trong thôn tới uống rượu.



Trong số đó có Trương Văn Cầu, Lý Minh Tuấn, Lý Văn Vạy, Trương Văn Pao, Lý Văn Đanh. Khi uống rượu do giữa các bên có lời qua tiếng lại với nhau gây mâu thuẫn căng thẳng nên Trương Văn Chanh, Lý Văn Vạy, Trương Văn Pao, Lý Minh Tuấn đã đánh đến chết anh Trương Văn Cầu.



Ngay sau đó bọn chúng dùng dây buộc vào cổ thi thể anh Trương Văn Cầu thay nhau kéo lết ra suối Nậm Rịa để thả xuôi dòng một đoạn sau đó chúng vớt thi thể nạn nhân lên bờ và đào lỗ ven bờ suối để vùi xác nhằm phi tang tội ác.



Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai phối hợp và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để hoàn thiện hồ sơ đưa những kẻ không còn tính người ra xét xử trong thời gian sớm nhất.





