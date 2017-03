Phát hiện thi thể nạn nhân vụ chìm tàu Phú Tân

Hai thi thể đều mặc áo phao màu đỏ, phía trước có hàng chữ Front, sau lưng có hàng chữ Tân Phú màu đen.



Qua xác minh, Công an huyện Phú Vang và Đồn Biên phòng Vinh Xuân cho hay, một người là thủy thủ Phan Văn Minh, 42 tuổi, ngụ đường Hùng Vương, TP Hải Phòng. Người còn lại do chưa biết được danh tính nên đã lấy mẫu AND để xác định, đồng thời tiến hành chôn cất tại nghĩa địa xã Vinh Xuân.



Được biết, hôm 7.1, người dân thôn Thạnh Mỹ (xã Phú Diên) phát hiện thi thể thủy thủ Phan Văn Minh trôi dạt vào bờ biển nằm cạnh thôn.



Cùng thời điểm trên, một thi thể khác cũng được người dân thôn Kế Võ (xã Vinh Xuân) nằm cạnh xã Phú Diên phát hiện.

Liên quan đến các thủy thủ trên tàu Phú Tân, ngày 4.1, người dân các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong của tỉnh Quảng Trị cũng phát hiện năm thi thể nghi là thủy thủ trên tàu Phú Tân trôi dạt vào bờ trong tình trạng đã phân hủy.





Theo Bùi Ngọc Long (TNO)